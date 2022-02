João Félix após brilhar com Osasuna: «Quero continuar com a mesma mentalidade»

O Atlético Madrid voltou às vitórias, no campo do Osasuna (0-3), com o João Félix em evidência. O avançado português falou do triunfo, projetando já o embate europeu com o Manchester United, na quarta-feira."Estivemos bem, estivemos unidos, trabalhámos bem e conseguimos uma boa vitória. Foi um jogo bom para mim e para todos. Estou eu e estamos todos motivados para este jogo da Champions", reiterou em declarações aos meios de comunicação dos colchoneros.O internacional luso, de 22 anos, apontou um golo e foi autor de uma assistência ao Osasuna e garantiu que pretende manter esta sequência."Quero continuar com a mesma mentalidade e com a mesma atitude. Se a atitude for boa, a qualidade de cada um vai aparecendo assim como a qualidade da equipa que vai sendo demonstrada. Vamos tentar fazer um jogaço para que possamos vencer a primeira mão e depois veremos", atirou.O número 7 dos colchoneros abordou ainda a possibilidade de alinhar na maior prova de clubes da UEFA. "A Champions é um dos objetivos mais bonitos da vida de um jogador. Estamos bem e motivados. O público está connosco. Vai ser um bom jogo de se ver e de ser jogar", vincou o jogador português.Em 2021/22, Félix conta quatro golos em 24 presenças oficiais pelo At. Madrid.