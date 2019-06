João Félix 'blindado' pelo Atlético Madrid com cláusula de 350 milhões

João Félix sai do Benfica por 120 milhões e só deixa o Atlético Madrid por 350 milhões. Foi este o valor da cláusula de rescisão que os colchoneros colocaram no contrato do jovem craque português, segundo avança este sábado o jornal 'As'.Trata-se da cláusula mais alta da história do clube de Madrid. Até à sua chegada ao Wanda Metropolitano, Antoine Griezmann e Diego Costa eram os jogadores 'blindados' de forma mais avultada: 200 milhões de euros cada. Mas no caso do francês, o contrato contempla uma alínia que prevê a redução para 120 milhões a partir de 1 de julho, data em que se saberá para onde o internacional gaulês se mudará.João Félix, que está de férias no Algarve, já terá assinado o contrato com o seu novo clube, faltando apenas oficialização, o que deverá acontecer na próxima semana. É a contratação mais cara da história do Atlético Madrid e a maior venda da história do futebol português.