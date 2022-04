João Félix conquistou prémio de melhor jogador do mês de março na liga espanhola

Ao todo, o dianteiro, de 22 anos, conta oito golos e quatro assistências nas 22 jornadas que disputou na presente edição da liga espanhola.

João Félix conquistou o prémio de melhor jogador do mês de março em Espanha, atribuído pela La Liga. O organismo enaltece que o avançado do Atlético destacou-se com três golos e uma assistência em três jornadas."O craque português foi o futebolista que mais se destacou nestes três jogos, conseguindo um espectacular bis contra o Betis, naa vitória por 3-1 para os colchoneros. Foi a primeira vez que o jovem português conseguiu marcar dois golos num jogo da Liga espanhola. Da mesma forma, Félix também foi fundamental na vitória por 2-1 sobre o Cádiz, abrindo o marcador aos três minutos de jogo. Ele também destacou-se na vitória do Atlético Madrid contra o Rayo Vallecano, auxiliando o seu companheiro de equipe Koke a marcar o único golo da partida", pode ler-se no site do organismo que rege o futebol profissional em Espanha.