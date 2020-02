João Félix continua de fora dos convocados do Atlético de Madrid

O Atlético de Madrid joga esta sexta-feira em Valência e Diego Simeone ainda não vai poder contar com João Félix. O avançado português está recuperado da faringite que o tem afastado dos trabalhos da equipa colchonera, mas ainda não vai a jogo porque está a ultimar a recuperação da lesão muscular que sofreu no encontro com o Leganés, no final de janeiro. Na cabeça do treinador estará certamente o embate com o Liverpool, na próxima terça-feira, a contar para a primeira-mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, jogo para o qual o internacional português continua em dúvida.





Em sentido inverso, Álvaro Morata, José Giménez e Santiago Arias estão recuperados das respetivas lesões e integram a convocatória de 19 jogadores para o confronto com a equipa de Thierry Correia e Gonçalo Guedes.