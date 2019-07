João Félix e as críticas às camisolas com o seu nome em Alvalade: «Ainda está difícil lidar»

João Félix não ficou indiferente a alguns comentários que surgiram nas redes sociais relativamente a duas fotografias de crianças que usavam uma camisola com o nome do jogador do Atlético Madrid no Estádio de Alvalade, durante o Sporting-Valencia.Usando o Twitter, Félix respondeu diretamente a um desses comentários: "Ainda está difícil lidar".