João Félix é hoje apresentado no Atlético Madrid

João Félix está desde ontem concentrado com o plantel do Atlético Madrid, sendo hoje formalmente apresentado - a partir das 12h00 de Portugal continental - no auditório do Estádio Wanda Metropolitano.





O jovem craque português fez furor entre os adeptos do Atlético à saída para o estágio. Recebeu o primeiro banho de multidão, tendo sido muitos os fãs a chamarem pelo seu nome. Distribuiu autógrafos antes de seguir para o autocarro da equipa, parecendo já ‘enturmado’ com os novos colegas e treinadores. O português será apresentado hoje após o primeiro treino às ordens de Diego Simeone.O reforço mais caro de sempre dos rojiblancos está a gerar muito entusiasmo e a corrida às lojas do clube é a maior prova disso. Em apenas dois dias foram vendidas mais de 7 mil camisolas com o nome do luso: 740 mil euros em caixa.