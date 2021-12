João Félix e o dérbi com o Real: «Penso que é o ponto mais alto da temporada»

Atlético e Real Madrid medem forças no Santiago Bernabéu, no próximo domingo a contar para a 17ª jornada do campeonato espanhol. João Félix antecipou o desafiou com vontade de "dar uma grande alegria aos adeptos"."É um jogo especial, penso que é o ponto mais alto da temporada. São duas equipas da mesma cidade, os adeptos estão muito motivados e nós também. Para os fãs do Atlético é um jogo muito importante, um dérbi onde se luta para ver quem é a melhor equipa da cidade e significa muito. Temos de ir para jogo para ganhar e para subirmos na classificação", antecipou o internacional português que não chegou a ir a jogo na vitória dos colchoneros no Estádio do Dragão (3-1) que carimbou a passagem aos oitavos-de-final da Liga dos Campeões.Ao magazine 'LaLiga World', o avançado ex-Benfica e contratação mais cara da história do Atleti (126 milhões de euros) deu uma mostra da competitivade que tem a La Liga. "Nesta liga podes ganhar ao Barcelona e ao Real Madrid mas perder contra o último classificado. Somos os campeões e temos de ir a jogo sempre com tudo para ganhar, sem ter dúvidas de nós próprios. O Atlético é favorito a ganhar o título todos os anos, mas temos de pensar jogo a jogo. Assim é que as coisas saem bem", referiu o jogador, de 22 anos, que soma um golo em 12 jogos oficiais esta temporada.O Real Madrid segue na liderança com 39 pontos em 16 jornadas. O Atlético Madrid ocupa o quarto posto da classificação, com 29 pontos em 15 rondas.