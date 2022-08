João Félix e os primeiros tempos no At. Madrid: «Ao início foi difícil, no Benfica jogava um futebol diferente»

João Félix chegou ao Atlético Madrid e bateu o recorde de transferências do clube, depois de os colchoneros terem pagado ao Benfica 120 milhões de euros. O internacional português reconheceu que os primeiros tempos às ordens de Diego Simeone não foram fáceis."No início foi difícil porque não estava habituado a ter essa pressão, mas com o tempo, com as pessoas certas por perto, com o clube, a situação foi normalizada", frisou numa conferência de imprensa virtual levada a cabo pela ESPN. "No início, o estilo de jogo do Atlético Madrid não foi fácil para mim porque no Benfica jogava um futebol diferente mas, se estou aqui, tenho de me adaptar", acrescentou o jogador, agora com 22 anos.A situação mudou para melhor à entrada para a quarta temporada com a camisola colchonera. "Agora sinto-me confortável com este estilo, estou aqui para jogar pelo Atlético e tenho de jogar com o estilo da equipa", reiterou.Confrontado com a situação de Cristiano Ronaldo no Manchester United, Félix garantiu que a indefinição em Old Trafford não vai afetar o desempenho do capitão no Mundial do Qatar."Cristiano é sempre Cristiano, mesmo que não esteja a jogar agora. É uma honra tê-lo na equipa, mesmo que agora penso que já tenha 38 anos [n.d.r. tem 37]. É uma honra, é sempre bom. O facto de o Manchester United não estar bem e ele não estar a jogar acho que não nos afeta", afirmou Félix.