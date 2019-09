João Félix elogiado em Espanha: «Esta era a versão que o adepto do At. Madrid procurava»

João Félix marcou esta quarta-feira na vitória ( 0-2 ) do Atlético Madrid em casa do Maiorca e recebeu muitos elogios, com a imprensa espanhola a considerar que o internacional português esteve em bom nível, com um dos melhores desempenhos até ao momento pelos colchoneros."Este era o João Félix que o adepto do Atlético Madrid procurava. Antes de marcar o segundo golo, trabalhou defensivamente, combinou entrelinhas, descaiu para os lados para abrir espaços e conseguiu levar a melhor em alguns duelos áereos. Chega ao dérbi com o Real a dar boas sensações", escreve a 'Marca'.Já o 'AS' refere: "Foi o jogo oficial mais completo que realizou até ao momento. Simeone quer que ele participe mais e no meio-campo teve mais continuidade. Quando gira e encara a baliza de frente é muito perigoso. Tecnicamente é um progídio, como demonstrou num controlo de bola após passe longo."