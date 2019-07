João Félix em dúvida para o dérbi frente ao Real Madrid

João Félix não jogou na partida frente ao Chivas devido à lesão contraída no jogo com o Numancia. Segundo o diário 'As', o ex-avançado do Benfica é agora dúvida para o encontro diante do rival Real Madrid, marcado para sábado à meia-noite e meia.Seria o primeiro dérbi espanhol do internacional português, mas a condição física do jovem pode não permitir a sua utilização. João Félix treinou com a equipa na sessão de trabalho matinal no dia do encontro frente ao Chivas e até viajou para os Estados Unidos, mas as dores na zona lombar impossibilitaram que o jogador estivesse presente no banco.Simeone, treinador dos colchoneros, não arriscou e deixou o avançado de 19 anos de fora na madrugada de quarta-feira, apostando em Vitolo. Caso o português não recupere a tempo do dérbi madrileno, é provável que o avançado de 29 anos volte a assumir a titularidade.