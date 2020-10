João Félix em grande forma neste início de temporada: «Trabalho para isso»

João Félix vive um grande momento neste início de temporada. O avançado do Atlético de Madrid marcou dois golos no triunfo deste sábado frente ao Osasuna por 3-1.





"A nível pessoal, estou muito contente com os golos, mas com a equipa também. Fizemos um grande jogo. Foi uma primeira parte disputada, a segunda começámos muito bem e podíamos ter marcado dois golos nas bolas que mandámos ao ferro, mas seguimos em frente e conseguimos o triunfo. Estamos muito bem e temos de continuar assim, com o compromisso de toda a equipa", afirmou, à Movistar.O internacional português soma quatro golos nos últimos cinco dias, depois de ter bisado na vitória do Atlético sobre o Salzburgo por 3-2, na terça-feira."Está a ser um bom início de temporada, trabalho para isso e os meus companheiros ajudam-me. Temos de continuar assim para dar alegrias", sublinhou.Para além dos dois golos marcados, um de penálti, João Félix desperdiçou ainda outra grande penalidade."O primeiro entrou bem, o segundo já não… todos podem falhar", concluiu.