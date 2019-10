João Félix em grande: nem Griezmann teve tantos minutos na sua primeira época em Madrid

João Félix chegou esta temporada ao Atlético Madrid, proveniente do Benfica, e tem merecido a confiança de Diego Simeone... mais do que a esmagadora maioria dos reforços que o técnico argentino tenha tido à sua disposição. Quem o garante é o jornal 'As'.O internacional português disputou até agora 693 dos 810 minutos disputados pelos colchoneros esta temporada, o que equivale a 85,5%. Dos reforços desta temporada, é aquele que tem mais minutos nas pernas. E comparando com a primeira época de Antoine Griezmann, o português também soma mais minutos do que o francês. Quando Griezmann chegou ao Atlético, na época 2014/15, somava apenas mais de metade dos minutos (57,7% nos primeiros nove jogos).De resto, nos oito anos que Diego Simeone leva no comando do Atlético, apenas um reforço teve direitos a mais minutos do que João Félix nos seus primeiros nove jogos. E falamos de um guarda-redes: Moyá, que na temporada 2014/15 jogou 88,8% dos minutos. O jogador de mais campo que mais se aproxima é David Villa em 2013/14, com 75,8%, seguido de Mandzukic em 2013/14 (68,6%) e Filipe Luís, que regressou em 2015/16 e, apesar de já conhecer as ideias de Simeone, 'apenas' jogou 66,6% dos minutos, 18,9% menos do que o português nesta altura.Refira-se ainda que, a seguir ao jogador luso, são os laterais os reforços que têm mais minutos esta temporada. Trippier com 77,7% e Lodi com 77,6%. Segue-se Felipe (33,4%), Hermoso (22,7%), Marcos Llorente (19,7%) e Herrera (9,1%). Saponjic ainda não somou qualquer minuto pelos rojiblancos.