«João Félix está feliz por ir a Lisboa. Podem ser as suas grandes tardes no futebol»

O presidente do Atlético Madrid não tem dúvidas em afirmar que João Félix realizou uma primeira temporada positiva no clube espanhol. Numa entrevista à 'Marca', Enrique Cerezo disse que o internacional português, que custou 126 milhões de euros, correspondeu ao que dele se esperava e que ainda poderá fazer melhor em agosto, com a Liga dos Campeões em Portugal.





"Não foi fácil para João Félix, pois tratou-se da primeira temporada. Chegou com enormes expectativas e acho que esteve à altura. Estamos todos contentes com o rendimento dele. Acho que na próxima época já não será uma promessa, mas sim uma confirmação. Espero que agora na Liga dos Campeões salte à vista o grande jogador que é. Se confiamos nele? Em absoluto. Está com muitas expectativas e feliz pelo facto de a prova se disputar em Lisboa. Podem ser as suas grandes tardes no futebol", frisou o líder do clube espanhol.Cerezo lembrou também algumas marcações cerradas de que João Félix foi alvo, sublinhando que tal é próprio dos mais talentosos. "Quando se diz que esteve bem em alguns jogos e noutros não, há que ter em conta que estes tipo de futebolistas são controlados por vários jogadores da equipa contrária. Dois, três e às vezes até quatro. Se passa por um, pode passar pelo segundo ou terceiro mas com uma marcação assim é muito difícil. E João Félix conseguiu escapar destas marcações com sucesso em muitas ocasiões. Demonstrou a sua qualidade em campo."Em jeito de conclusão, o presidente do Atlético rematou com uma garantia: "Tem apenas 20 anos, é um jogador com um futuro muito promissor e claro que estamos orgulhosos pela contratação."