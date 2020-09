João Félix: «Estou igual ao que já era, mas este ano as coisas estão a sair-me bem»

João Félix foi um dos destaques da goleada imposta pelo Atlético Madrid ao Granada (6-1), na 3ª jornada da Liga Espanhola. O internacional português fez uma assistência e marcou um golo.





"Fizemos um grande jogo, estamos muito felizes com a exibição da equipa. Estou a trabalhar como fiz no último ano, faço as coisas como tenho de fazer e procuro desfrutar ao máximo. Estou igual ao que já era, mas as coisas estão a sair-me muito bem. Tenho de continuar assim", sublinhou Félix na entrevista rápida que se seguiu ao jogo.O português apadrinhou ainda a estreia de Luis Suárez como reforço dos colchoneros."Quanto mais melhores jogadores tivermos, será melhor para todos. A chegada de Suárez é boa para todos, para a equipa e também para o cube", concluiu.