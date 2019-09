João Félix fala do At. Madrid e do Benfica: «Não sonhava com o que me está a acontecer»

João Félix fez um pequeno balanço do seu início de trajeto no Atlético Madrid, admitindo que não esperava que as coisas lhe corressem tão bem."Não sonhava com o que me está a acontecer, nem de perto nem de longe. Foi uma época que me correu muito bem, a mim e à equipa, e ajudou-me a estar onde estou agora. O início no Atlético Madrid está a correr muito bem. Estamos isolados no 1.º lugar e esperamos acabar assim", começou por dizer o internacional português ao 'Canal 11', antes da Gala Quinas de Ouro.Ontem, o avançado marcou o seu primeiro golo oficial pelos colchoneros, iniciando a reviravolta diante do Eibar (3-2): "Nem deu para festejar muito o meu primeiro golo porque estávamos a perder. Agora vou à procura de mais."Félix falou ainda sobre o seu clube anterior e manifestou confiança numa boa temporada: "Tenho visto os jogos do Benfica sempre que posso e acredito que vai ser campeão nacional outra vez."