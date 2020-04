João Félix faz doação ao hospital de Viseu

João Félix, avançado do Atlético Madrid, fez uma doação de material médico ao hospital de Viseu, a sua terra natal.





O anúncio foi feito pelo presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar Tondela-Viseu, Cílio Correia, no seu Facebook.Cílio Correia aproveitou para agradecer ao jogador em seu nome pessoal, da população de viseu e em nome dos profissionais de saúde do Centro Hospitalar Tondela Viseu. "Muito obrigado, João Félix, aos teus pais e demais familiares", pode ler-seRecorde-se que o jogador foi condecorado, em junho de 2019, como embaixador da cidade de Viseu.