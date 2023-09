João Félix foi emprestado ao Barcelona e renovou pelo Atlético Madrid por mais... duas épocas!

Ha cumplido su sueño pic.twitter.com/IC1MO1ummk — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 1, 2023

Agora é oficial. João Félix foi emprestado pelo Atlético Madrid ao Barcelona, até final da temporada, sem opção de compra. De resto, os colchoneros revelaram que o internacional português renovou por mais... duas épocas, ficando assim ligado ao emblema da capital espanhola até junho de 2029 - chegou em 2019. Segundo o 'Relevo', o avançado terá aceitado ainda baixar substancialmente o ordenado para rumar aos blaugrana."Estou muito feliz por estar aqui", disse Félix aos meios de comunicação do Barça. Recorde-se que o atacante não contava para Diego Simeone, não tendo feito qualquer minuto de jogo na pré-época e nos compromissos oficiais do Atlético. Os catalães, por seu turno, agradeceram publicamente a Félix "pelo esforço financeiro e pelo desejo em vestir esta camisola".Sem espaço nos colchoneros, que pagaram 126 milhões de euros ao Benfica em 2019/20, e depois de ter sido emprestado aos ingleses do Chelsea, João Félix ruma à Catalunha, tornando-se no 11.º português a vestir a camisola 'culé'. Antes, no Camp Nou, alinharam Jorge Mendonça, Luís Figo, Vítor Baía, Fernando Couto, Simão Sabrosa, Ricardo Quaresma, Deco, André Gomes, Nélson Semedo e Francisco Trincão.O 'golden boy' de 2019, após conquistar a I Liga de 2018/19 com a camisola do Benfica, marcou 34 golos nos 131 jogos que disputou pelo Atlético de Madrid, em quatro temporadas, tendo somado quatro tentos nos 20 encontros em que alinhou pelo Chelsea, na época passada.Mesmo sem qualquer jogo disputado esta temporada, o avançado, campeão em Espanha em 2020/21, integra a convocatória do selecionador Roberto Martínez para os embates de qualificação para o Euro2024 com Eslováquia e Luxemburgo da seleção portuguesa, com a qual conquistou a Liga das Nações em 2019. Com a camisola das 'quinas', esteve no Euro2020 e no Mundial2022, totalizando 31 internacionalizações e cinco golos.