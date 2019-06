João Félix já mexe nos planos da pré-temporada do Atlético Madrid

Apesar de o negócio ainda não estar oficializado, João Félix mexe em Madrid. O ainda avançado do Benfica deve ser apresentado no dia 7 de julho, segundo o diário 'Marca', que detalha os próximos passos do português rumo ao Wanda Metropolitano.A oficialização, já se sabe, depende do 'sim' do Benfica. As águias informaram a CMVM da proposta que receberam dos colchoneros e têm agora de aceitá-la para que o negócio seja concluído. Só depois João Félix pode ser anunciado pelo Atlético Madrid, que quer preparar uma receção de rei ao jovem atacante. A ideia é encher o estádio - também por isso a apresentação está programada para um domingo - e dar a conhecer ao jogador o calor da massa adepta.O jornal 'Marca' adianta ainda que Félix nunca começaria a pré-temporada colchonera a 4 de julho, data marcada na agenda, uma vez que os jogadores internacionais estão autorizados a chegar mais tarde. Assim, mesmo que o avançado rume a Madrid por essa altura para, por exemplo, tratar da questão da habitação, só vai integrar os trabalhos após a apresentação.