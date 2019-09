«João Félix já percebeu que Simeone não se compromete com ninguém, tenha o nome que tiver»

João Félix tem somado elogios atrás de elogios desde que chegou ao Atlético Madrid, mas comprovou ontem pela primeira vez que "Simeone não se compromete com ninguém, chame-se como se chamar ou custe o que custar". As palavras são do jornal 'Marca' que este domingo dão conta que o treinador dos colchoneros não "tremeu" na hora de tirar o internacional português de campo aos 57 minutos na derrota frente à Real Sociedad (2-0) Escreve o jornal espanhol que o "desespero" de Simeone com Félix já vinha do primeiro tempo: o camisola 7 fez uma primeira parte "dececionante" o que fez com que El Cholo, aos 28', desse logo ordem ao banco para Correa começar a aquecer."A atuação de Félix esteve muito longe do que se esperava dele. O português, ainda assim, teve duas ocasiões mas a lentidão no disparo e o excesso de 'adorno' motivou a defesa da Real Sociedad a estar alerta, acabando num remate inocente que desagradou a Simeone", escreve a Marca.Foram Martin Odegaard e Nacho Monreal a marcar os golos da partida quase de rajada (58’ e 61’). Isto logo após então João Félix ter sido substituído por Correa, aos 57’, depois de uma exibição esforçada, mas pouco inspirada."Esta é a primeira derrota, precisamos de melhorar e crescer. Temos gente jovem que tem de ganhar mais peso e isso só à base de pancadas destas", disse Simeone no final , a quatro dias da receção à Juventus para a Champions.