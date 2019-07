João Félix: «Já sou bem crescido para aguentar com a situação»

As primeiras palavras de João Félix após a saída do Benfica As primeiras palavras de João Félix após a saída do Benfica

Na primeira entrevista de João Félix como jogador do Atlético Madrid, o jovem avançado ex-Benfica, diz estar preparado para dar o seu melhor, desvalorizando o facto de só ter 19 anos, explicando ainda porque escolheu o clube colchonero."Estou muito contente. O sonho de qualquer jogador é jogar nas melhores equipas do Mundo. O Atlético é uma delas. Tive vários clubes interessados mas acabei por escolher o Atlético Madrid que era o que mais me agradava e a que acho me vai dar as melhores condições para evoluir. Estou aqui para dar o meu melhor", afirmou."Vou encarar da melhor forma para correr bem. Pensar sempre positivo, vai correr bem. E tem de correr para ser uma grande época de estreia aqui no Atlético Madrid", disse, acrescentando: "A idade tem alguma influência, mas no meu caso acho que já sou bem crescido para aguentar com essa situação. Já vivi este ano na equipa principal e todos me dizem que tenho 19 anos mas não parece. Identifico-me com isso e acho que não vai ser um problema", assegura o jovem avançado que no seu primeiro ano na equipa principal do Bnefica assinou 20 golos em 43 partidas."Números não prometo porque isso nunca se promete, mas prometo dar tudo pela equipa, fazer o melhor possível, que é o que procuro fazer em tudo o que faço. E depois veremos como as coisas correm"."Sempre que mudamos de lugar, de equipa, temos novos desafios, novas situações à nossa espera. Umas vão ser mais fáceis outras mais difíceis, mas estou cá para lidar com isso e corresponder da melhor maneira", garante o jovem avançado que trocou o Bnefica pelo Atlético Madrid num negócio de 126 milhões de euros.