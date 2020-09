«João Félix joga outra coisa qualquer»: espanhóis rendidos à exibição do português

João Félix começou da melhor forma a Liga espanhola. O internacional português foi decisivo para a goleada do Atlético Madrid sobre o Granada (6-1), tendo participado em dois golos (uma assistência com passe magistral e um tento em que sentou um defesa), além de um penálti provocado, que seria desperdiçado por Saúl Ñíguez. Acabaria por ser substituído aos 71'.





LA LIGA ?



Atlético de Madrid 2-0 Granada



GOOOOOOOL



Ángel Correa anota el segundo para ''Los Colchoneros''.



Joao Félix dando la asistencia, gran tarde para el portugués el mejor de la cancha.



El local presionando en cancha rival #LaLiga pic.twitter.com/QjQchiOD6p — SportsferaMX (@SportsferaMx) September 27, 2020

A imprensa espanhola rendeu-se ao avançado, ao ponto de dizer que terá sido a sua melhor exibição pelos colchoneros."João Félix joga outra coisa qualquer. Os seus 70 minutos foram provavelmente a exibição mais completa que fez no Atlético. Uma exibição de qualidade, de passe e imaginação que, ainda por cima, teve influência no resultado. Neste caso, os floreados não se ficaram por aí. No seu golo, concluiu como os grandes.""Comprovou-se que João Félix está outro, mais solto e com facilidade para receber e distribuir, para ligar-se aos colegas e para ensinar a todos que este campeonato é o seu. (...) Há uns meses era improvável ver o Atlético marcar duas vezes num jogo. O português assumiu a batuta, com o túnel aqui e acolá... e um golaço. Começa em grande.""Enorme talento (...). Uma primeira parte muito interessante, com classe no toque e atrevimento para tentar romper. Uma nota de talento num Atlético sempre mais espartano que renascentista. Espera-se muito dele esta época. É ver se está disposto a assumir o papel. Para já parece que sim. (...) Impressionante jogo. Jogou-se ao ritmo que ele impôs. Todas as bolas passaram pelos seus pés."