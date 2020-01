João Félix lesionado em vésperas do clássico de Madrid

O Atlético Madrid informou esta quarta-feira que João Félix está lesionado. O internacional português, que sofreu uma lesão muscular na perna direita, no jogo com o Leganés, está agora em dúvida para o clássico com o Real Madrid agendado para o próximo sábado no Santiago Bernabéu (15 horas).





No comunicado divulgado no site oficial, os colchoneros não adiantam o tempo de paragem do jovem avançado - que não treinou nem ontem nem hoje com os companheiros de equipa - acrescentando apenas "pendente de evolução".Recorde-se que João Félix já havia falhado vários jogos pelo Atlético Madrid devido a uma entorse no tornozelo, em outubro.