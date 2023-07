João Félix mais animado e com incentivo de Diego Simeone: futuro continua a passar pela saída

Separado do grupo num exercício, uma conversa tensa com o diretor desportivo do At. Madrid e um colete atirado ao chão... Os primeiros dias de João Félix no regresso aos trabalhos não foi fácil, mas esta quinta-feira o avançado teve uma sessão de trabalho bem mais animada.Como detalha o jornal 'As', João Félix mostrou-se mais próximo dos companheiros e viu Diego Simeone a dar-lhe um incentivo extra. A relação entre jogador e treinador tem estado fria - os dois mal se falaram nas primeiras sessões de trabalho -, mas, desta vez, o técnico argentino procurou aproximar-se do jogador durante os exercícios. De acordo com a mesma fonte, o internacional português "brilhou" nos exercícios e até ouviu palavras de Diego Simeone durante um exercício de remates de cabeça. "Bem, João, bem", disse o técnico. O 'As' até diz que os dois "deixaram de ser inimigos."De sorriso no rosto, João Félix também distribuiu autógrafos aos adeptos pela primeira vez durante o estágio Los Ángeles de San Rafael. Nas últimas sessões, o avançado tinha sido visto a entrar diretamente no autocarro em vez de aceder aos pedidos dos fãs.Apesar desta melhoria no ambiente, o futuro de João Félix continua a passar pela saída e é nesse contexto que o Benfica mantém-se atento. As águias sonham em contar com o avançado até ao final da janela de transferências, com um empréstimo a afigurar-se sempre como o cenário mais provável. No entanto, ainda será necessário esperar pela forma como o mercado se desenrola, havendo outros clubes atentos à situação do jogador formado no Seixal como o PSG e o Aston Villa.