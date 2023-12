João Félix marcou ao Atlético Madrid e festejou desta forma

O destino tem destas coisas e neste tipo de situações parece que ainda gosta mais de fazer das suas. Depois de um percurso pouco abonatório no Atlético Madrid, João Félix reencontrou-se com a antiga equipa e... marcou. Aos 28 minutos deste jogo , o internacional português invadiu a área dos colchoneros e 'picou' a bola de forma subtil por cima de Oblak, deixando o Barcelona na frente do marcador com um pormenor de classe. Por fim, festejou de braços abertos.