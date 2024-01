João Félix marcou golaço de trivela e celebrou pedindo 'calma'

| GOAL: Joao Félix scores for Barcelona!



Real Betis 2-3 Barcelona pic.twitter.com/z5Y9nDOzTZ — CentreGoals. (@centregoals) January 21, 2024

João Félix entrou aos 81' e marcou nove minutos depois, fazendo o 3-2 para o Barcelona no terreno do Betis - os catalães acabariam por vencer por 4-2 . Após combinar com Ferran Torres (autor de um hat trick), o internacional português progrediu pela zona central e rematou de trivela, ainda fora da área, para o fundo das redes. Na celebração, fez o gesto com a mão como que pedindo calma. Veja o lance em baixo: