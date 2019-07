João Félix motivou discussão entre Ramos e Zidane

A exibição de João Félix maravilhou a ‘afición’ do Atlético Madrid e motivou uma discussão no balneário do Real Madrid. Segundo o ‘Don Balon’, Sergio Ramos ‘atirou-se’ a Zinédine Zidane por este não ter contratado o jovem craque português. "Eu disse-te", atirou o capitão merengue, recriminando o técnico por ter perdido João Félix para o rival Atlético. Ao que parece, Sergio Ramos tinha alertado para a qualidade do ex- Benfica, mas Zidane decidiu avançar para a contratação de Luka Jovic - ele que ontem saiu lesionado com queixas no joelho esquerdo -, justificando que o sérvio apresentava outra maturidade e que era um alvo mais barato.





Apesar da humilhação, Zidane está confiante no sucesso do Real. "Faltou-nos tudo. Para nós foi um particular, para o Atlético não. Mas estou convencido de que a época vai ser boa", disse o técnico. Já Sergio Ramos estava ‘fulo’. " Estamos f..., pode perder-se de muitas formas, mas não assim", disse.