João Félix "muito contente" com estreia a marcar na Liga dos Campeões

O internacional português João Félix, que apontou, esta terça-feira, um golo na vitória (2-0) do Atlético Madrid na Rússia, frente ao Lokomotiv Moscovo, em jogo da 2.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, mostrou-se feliz com a sua estreia a marcar na prova milionária."Estou muito contente por marcar o meu primeiro golo na Liga dos Campões. Foi um ótimo jogo, e o importante é que conquistámos os três pontos", lançou o ex-benfiquista à Movistar, no final do encontro em Moscovo.João Félix, contratado pelo Atlético Madrid ao Benfica neste verão por 126 milhões de euros, comentou ainda a fase de fraca concretização que os 'colchoneros' têm atravessado, considerando que é "uma questão de tempo" para que venha ao de cima o potencial goleador da equipa, que, além de Félix, conta com Álvaro Morata e Diego Costa como principais referências.Sobre a aposta de Simeone nesta tripla atacante no jogo de hoje, o jovem de 19 anos considerou que "funcionou bem", assegurando que a equipa está "tranquila", tal como ele próprio.O Atlético Madrid bateu a formação russa por 2-0, com João Félix a marcar o primeiro golo aos 48 minutos, após assistência de Álvaro Morata.