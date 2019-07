João Félix: «Não me imaginava a jogar assim contra o Real Madrid»

A exibição que protagonizou frente ao Real Madrid, na International Champions Cup, serviu para os adeptos do Atlético Madrid se convencerem relativamente ao valor de João Félix. E o próprio jogador admitiu, numa entrevista ao jornal 'As', que foi "o dérbi sonhado"."Foi muito bom, terminei o encontro muito feliz, foi o meu primeiro dérbi. Fazer o que fiz num jogo daqueles é um pouco difícil. As coisas saíram melhor do que eu esperava, não me imaginava a jogar assim", explicou o jovem, de 19 anos.O Atlético Madrid pagou 120 milhões de euros ao Benfica pelo passe de Félix e os adeptos colchoneros têm grandes expectativas relativamente ao português; esperam que venha a ser um dos melhores jogadores do campeonato. "Espero que assim seja, mas agora não penso nisso. Quero fazer o meu trabalho e ajudar a equipa. Seria muito bom se acontecesse tudo o que dizem de mim, mas as coisas têm de suceder de forma natural. Só estarei entre os três ou quatro melhores jogadores da LaLiga se a equipa estiver bem, de outra forma é impossível."Por ter apenas 19 anos pode pensar-se que Félix está sujeito a uma grande pressão. "Sim, tenho 19 anos mas esta é a minha profissão e estou habituado a isto. O meu primeiro ano no Benfica não foi fácil, principalmente ao início. Mas depois, com a ajuda dos meus companheiros, as coisas acabaram por sair bem. Espero que aconteça o mesmo no Atlético."E quantos golos pode marcar? "Não tenho um número em mente. Avanço passo a passo, golo a golo, no final depois falamos."Inquirido sobre a Liga dos Campeões e até onde o Atlético pode chegar, o jovem internacional português não esconde que "seria incrível" ganhar esta prova com os colchoneros. "É o meu sonho de criança e vamos lutar por esta prova."