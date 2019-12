João Félix: «O meu pai sempre me disse para não ter medo de assumir as responsabilidades»

João Félix assumiu a marcação do penálti no jogo do Atlético Madrid- depois de Kieran Trippier ter falhado uma grande penalidade - sem medo de errar."O meu pai sempre me disse para não ter medo de assumir as responsabilidades. Sempre gostei de marcar penáltis e foi o que fiz", considerou o avançado português, no final da partida da Liga dos Campeões.Quando lhe disseram que parecia estar a desfrutar do jogo, João Félix concordou. "Hoje também senti isso, estou muito contente."Já sobre o facto de os avançados do Atlético Madrid estarem a passar por uma seca de golo... "A culpa não é só nossa, embora também seja. A bola não estava a entrar, mas mais tarde ou mais cedo o nosso momento ia chegar", concluiu o internacional português.