João Félix pode regressar com o Sevilha no domingo

João Félix falhou os últimos três jogos do Atlético Madrid, por lesão, mas poderá voltar às contas dos colchoneros já no domingo. Diego Simeone mostrou-se otimista."Acabei de cruzar-me com ele antes de vir falar convosco e perguntei-lhe como estava. Vi-o com muitas ganas de voltar a jogar a jogar e oxalá possamos contar com ele frente ao Sevilha", explicou o técnico em conferência de imprensa esta terça-feira.O avançado português contraiu uma lesão muscular e poderá agora voltar ante o Sevilha, sendo baixa confirmada ante o Elche, na quarta-feira.