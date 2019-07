João Félix pode 'travar' aquisição de James Rodríguez pelo Atlético Madrid

Espanhóis dizem que Futre tinha razão sobre João Félix e mostram dois cabeceamentos como prova Espanhóis dizem que Futre tinha razão sobre João Félix e mostram dois cabeceamentos como prova

James Rodríguez tem sido associado ao Atlético Madrid neste mercado de transferências, possibilidade que agradaria ao internacional colombiano. Contudo, a contratação está nas mãos de Diego Simeone, devido a um fator relacionado com João Félix, segundo o 'AS'É sabido que os colchoneros pagaram 126 milhões de euros pelo internacional português, algo que, à partida, 'obriga' o treinador a colocá-lo a jogar frequentemente. A compra de James Rodríguez constituiria a aquisição de um jogador com características parecidas a Félix, o que poderia travar a progressão do jogador luso.Neste sentido, a aquisição do colombiano só acontecerá se Simeone entender que consegue fazer coexistir os dois futebolistas no mesmo onze. Caso a ideia seja essa, os rojiblancos avançarão de forma definitiva para o jogador do Bayern Munique.