João Félix: «Posso não ter físico mas tenho coisas que os outros não têm»

É o homem do momento em Madrid, não só pelos 120 milhões que o Atlético pagou ao Benfica, mas sobretudo pela exibição que protagonizou na goleada ao Real Madrid na International Champions Cup. João Félix deu uma entrevista ao jornal 'As', que será publicada esta segunda-feira, mas o desportivo da capital espanhola já publicou pequenos excertos no seu site."Posso não ter muito físico mas tenho coisas que os outros não têm", conta o jovem avançado de 19 anos, quando confrontado com a sua estampa física.Félix contou também que está bem integrado no balneário dos colchoneros. "Estou bem, estou contente, os meus companheiros receberam-me muito bem e ajudaram na minha integração", contou, explicando que vive em La Finca com a mãe e um amigo.Relativamente ao seu posicionamento em campo, outro aspeto amplamente debatido em Espanha, o jovem craque diz que faz o que Simeone lhe pede. "É verdade que tanto no dérbi como no jogo com o Numancia joguei na ala, mas para defender. Para atacar jogo por dentro. É isto que me pede o treinador."