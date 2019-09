João Félix pronto para dérbi 'à séria' com Real Madrid deixa mensagem de ambição

Luzes, câmaras e ação... vem aí o génio! Está tudo a postos para João Félix subir hoje (às 20 horas), pela primeira vez, ao palco oficial dos dérbis de Madrid. O Atlético recebe o Real e muitas das atenções estarão centradas no craque português, ele que tem merecido rasgados elogios da imprensa espanhola e que não esconde a ansiedade de "desfrutar ao máximo" o encontro do Wanda Metropolitano."É um dos jogos mais importantes do futebol. Tenho muita vontade de disputar este jogo. Já joguei na pré-temporada [colchoneros golearam por 7-3 na International Champions Cup], mas agora é oficial. Quero desfrutar ao máximo", afirmou o internacional português em declarações ao site oficial dos colchoneros.Herrera partilha da mesma ideia: "É um jogo diferente. Um dérbi que se vive dia a dia, em casa já estás a pensar nisso e a preparares-te para uma partida especial. Nos jogos no Wanda Metropolitano, os adeptos são super importantes e amanhã [hoje] não será exceção. Vão entrar com tudo assim como nós", disse o médio mexicano.