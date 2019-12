João Félix questionado sobre a Juventus: «Gostava de jogar com Cristiano Ronaldo»

A gala do Golden Boy: namorada de João Félix encanta, Benfica presente e uma selfie especial



João Félix admitiu que gostaria de jogar com Cristiano Ronaldo num clube. Após receber o Golden Boy em Turim, o internacional português foi questionado sobre a possibilidade de seguir os passos de De Ligt, que venceu este prémio e foi para o campeão italiano."Ninguém sabe o futuro. Mas claro que gostaria de jogar com Cristiano Ronaldo", disse o craque do Atlético Madrid à Sky. O 'menino de ouro' deixou vários agradecimentos: "dedico este prémio à minha família, aos meus colegas de equipa e às pessoas do Benfica."Antes, na gala, havia admitido que sempre sonhou com esta conquista: "Estou muito contente, as pessoas que sabem o quanto trabalhei para este prémio e tenho a felicidade de o ter conquistado, eu e toda a minha famíla. Este prémio não ganha qualquer um e tive de dar um pouco mais do que consigo".