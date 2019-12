João Félix recebe Golden Boy

João Félix vai receber hoje, em Turim, o prémio Golden Boy, com que o jornal ‘Tutto Sport’ distingue o melhor jogador jovem do Mundo. O jogador português, que se superiorizou a Sancho (Borussia Dortmund), Havertz (Bayer Leverkusen) e Haaland (Red Bull Salzburgo) viaja desde Madrid e leva consigo uma verdadeira comitiva de luxo para a primeira coroação individual da carreira, liderada pelo empresário Jorge Mendes. Entre os acompanhantes do antigo futebolista do Benfica conta-se também o presidente do Atlético Madrid, Enrique Cerezo, bem como o diretor desportivo Andrea Berta, e os responsáveis pela comunicação (Rafa Alique) e pela imprensa (Juanjo Anaut). João Félix sucede a De Ligt, Mbappé e Renato Sanches na lista dos vencedores.