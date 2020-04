João Félix: «Recebia vídeos dos meus amigos na noite, vês que aquilo é fixe... mas não dá»

Vida de desportista profissional, já se sabe, tem regras às quais não se pode fugir desde sempre. João Félix recordou isso mesmo ao pensar na sua vida - que "sempre foi jogar à bola" -, mas não lamenta do que teve de abdicar para chegar onde chegou.





"A minha vida sempre foi jogar à bola, fiz natação quando era pequeno. Muitos miúdos tiveram, por exemplo, a catequese e eu nunca tive. Também não gostava mas não tinha tempo. Baseava-se sempre à volta do futebol. Aos fins-de-semana não tínhamos folga porque às vezes até jogávamos ao sábado e domingo, tinha escola de manhã e à tarde durante a semana. Tinha sempre esta rotina do futebol e escola. Nos meus 14, 15, 16, 17 anos, com a malta a começar a sair, com festas... tu acordas e eles mandam-te vídeos na noite e tu vês que aquilo é fixe... mas não dá. Preferia ter jogo do que ir para uma festa, nunca fui muito de festas nem nada disso. Qualquer jogador que tenha começado cedo perdeu [essa possibilidade]. São situações das quais abdicamos. Na altura custa e agora olho para trás e se calhar gostava de ter estado em algumas. Vejo que sofri um pouco mas percebo agora como estou. Terei tempo para me divertir. Agora é tempo de dar ao pedal. Tenho de aproveitar", afirmou o agora jogador do Atlético Madrid à Benfica Play.