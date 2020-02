João Félix recorda o dia em que conheceu Ronaldo: «Parecia que tinha três metros...»

Num ano em que tudo lhe aconteceu, João Félix foi chamado por Fernando Santos à Seleção Nacional e aí o então jogador do Benfica conheceu Cristiano Ronaldo. Numa entrevista à Eleven Sports o agora avançado do Atlético Madrid recorda como foi encontrar-se com alguém que estava habituado a ver apenas pela televisão.





"Na altura disse que parecia que estava num videojogo, estava habituado a vê-lo na televisão, já tinha visto jogos dele, mas nunca o tinha visto de perto. Parecia que tinha três metros de altura, não estava habituado. Durante essa semana foi estranho", recordou o jogador do Atlético de Madrid.Mas essa primeira impressão não tardou a ser superada, até porque Cristiano Ronaldo foi fundamental para que João Félix se integrasse bem na equipa. "Ele gosta de entrosar a malta e ajudou muito à minha inclusão no plantel", acrescentou na entrevista que será emitida na íntegra na Eleven Sports 1, sexta-feira, às 23 horas.