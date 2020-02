João Félix regressa aos convocados do Atlético Madrid

João Félix está de regresso às opções de Diego Simeone no Atlético de Madrid e integra a convocatória para a receção ao Villarreal, agendada para este domingo (20h00), em duelo da 25ª jornada da liga espanhola.

O avançado português não joga desde 26 de janeiro, quando os colchoneros empataram sem golos, em casa, frente ao Leganés, tendo falhado os duelos do campeonato com Real Madrid, Valência e Granada, bem como a receção ao Liverpool, na Liga dos Campeões, devido a lesão muscular.





Na fase final da recuperação Félix esteve a contas com uma amigdalite mas regressou aos treinos dos colchoneros na quarta-feira e consta na lista de 21 convocados para o jogo com o Villarreal no Wanda Metropolitano.