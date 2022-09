João Félix segue Mbappé, Vinícius e Haaland e fala da Bola de Ouro: «Está longe... mas mais perto»

João Félix concedeu uma entrevista ao jornal 'Marca' onde aborda vários temas mas também a possibilidade de conquistar a Bola de Ouro no futuro. O internacional português não nega que possa ser uma possibilidade."Ainda está longe, mas também mais perto. Eu trabalho para isso. Tento fazer de tudo para isso, daqui a alguns anos veremos se consegui ou não", garantiu o jogador do Atlético Madrid, que revelou também que jogadores podem dominar o prémio nos próximos anos."Mbappé, Haaland, Vinícius... são eles que vão lutar todos os anos pela Bola de Ouro e pela Liga dos Campeões", garantiu o ex-Benfica e FC Porto.O avançado colchonero agradeceu também ao técnico Diego Simeone. "Cholo ensinou-me coisas que eu ainda não tinha aprendido. Os treinadores existem para ensinar essas coisas. As coisas que ele me mostrou são boas para mim. É o seu papel", reiterou Félix, garantindo que pode progredir como futebolista. "Ainda posso melhorar, tenho muitos anos pela frente. Tenho muito a aprender", atirou.Já sobre a hipótese de sair para o Manchester United no último defeso, Félix afirmou que não teve conhecimento. "A mim não me chegou nada. São coisas de presidentes. Eu esto aqui", explicou.