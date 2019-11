João Félix vence o prémio Golden Boy de 2019

João Félix é o vencedor do prémio Golden Boy, atribuído pelo jornal italiano 'Tuttosport' através de uma votação de jornalistas europeus.O internacional português do Atlético Madrid, que se mudou do Benfica para Espanha na último verão, numa transferência recorde para o futebol português, recebeu 332 votos, bem mais do que o segundo classificado, o britânico Jadon Sancho, do Borussia Dortmund, que contou com 175.Sucede a Matthijs De Ligt, agora jogador da Juventus, vencedor deste prémio no ano passado. Este galardão, que foi entregue a Renato Sanches em 2016, tem no seu historial nomes como Paul Pogba, Mbappé, Isco, Wayne Rooney e Lionel Messi.João Félix fez chegar uma mensagem em vídeo à cerimónia onde foi anunciado o vencedor do troféu. "Obrigado ao Tuttosport pelo prémio, estou muito orgulhoso. É a segunda vez que um jogador do Atlético Madrid o ganha e estou feliz. Agradeço também ao Benfica, em particular ao treinador Bruno Lage tudo o que fez por mim e pela minha família, que está sempre perto de mim. Um abraço."1.º João Félix, Portugal, Atlético Madrid, 332 votos2.º Jadon Sancho, Inglaterra, Borussia Dortmund, 175 votos3. Kai Havertz, Alemanha, Bayer Leverkusen, 75 votos4. Erling Braut Haland, Noruega, Salzburgo, 74 votos5. Matthijs De Ligt, Holanda, Juventus, 71 votos6. Anssumane Fati, Espanha/Guiné Bissau, Barcelona, 49 votos7. Phil Foden, Inglaterra, Manchester City, 46 votos8. Gianluigi Donnarumma, Itália, Milan, 37 votos9. Nicolò Zaniolo, Itália, Roma, 36 votos10. Donyell Malen, Holanda, PSV Eindhoven, 35 votos11. Mason Mount, Inglaterra, Chelsea, 29 votos12. Rodrygo, Brasil, Real Madrid, 20 voltos13. Vinícius Jr, Brasil, Real Madrid, 13 votos14. Moise Kean, Itália, Everton, 13 votos15. Andriy Lunin, Ucrânia, Valladolid, 11 votos16. Dejan Joveljic, Sérvia, Eintracht Frankfurt, 9 votos17. Mattéo Guendouzi, França/Marrocos, Arsenal, 9 votos18. Alphonso Davies, Canadá/Libéria, Bayern Munique, 1 voto