João Félix vence prémio Golden Boy: «Agradeço ao Benfica e a Bruno Lage»

João Félix venceu o prémio Golden Boy 2019 e fez chegar uma mensagem em vídeo à cerimónia na qual foi anunciado o vencedor do galardão, atribuído pelo jornal italiano 'Tuttosport', onde fez questão de agradecer a Bruno Lage e ao Benfica."Obrigado ao 'Tuttosport' pelo prémio, estou muito orgulhoso. É a segunda vez que um jogador do Atlético Madrid o ganha e estou feliz", começou por dizer o jovem internacional português."Agradeço também ao Benfica, em particular ao treinador Bruno Lage tudo o que fez por mim e pela minha família, que está sempre perto de mim. Um abraço", finalzou.