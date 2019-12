João Félix volta a encantar: "Menino de Ouro entusiasma", escrevem os espanhóis

Depois de vários bons apontamentos no duelo com o Lokomotiv Moscovo, João Félix voltou este sábado a deixar os adeptos do Atlético Madrid com água na boca no embate com o Osasuna . Titular, o avançado português cedo mostrou ao que ia e rapidamente assumiu as rédeas do jogo, assinando uma primeira parte na qual foi o principal jogador dos colchoneros, algo que mereceu rasgados elogios por parte tanto do 'AS' como da 'Marca'.Na sua análise à partida, o 'AS' considera o português como o "grande protagonista do Atlético Madrid", isto numa partida na qual "a defensiva do Osasuna apenas o procurou parar à base de faltas". O jornal madrileno destaca ainda a jogada onde ficou perto do golo, apenas impedido "por uma intervenção espectacular" do guarda-redes contrário e também a sua ação no primeiro golo do jogo, já que foi sobre si a falta que originou o tento de Morata. Por fim, o 'AS' atribui o seu eclipse gradual na sua segunda metade ao "intenso trabalho na recuperação e na ajuda para impedir a saída".Quanto à 'Marca', coloca João Félix como o "artista" do jogo, falando também de uma primeira parte bem melhor do que a segunda. Ainda assim, pese embora esse desvanecimento gradual, o jornal da capital refere que "antes do intervalo deixou muitos detalhes de futebolista de topo". "Com a bola junto ao solo causou perigo graças à sua qualidade, superou as linhas adversários com grandes movimentações e, com a bola pelo alto, demonstrou que tem um potente remate de cabeça", explica a 'Marca', antes de sentenciar em grande estilo: "O Menino de Ouro entusiasma".

Também em Espanha, o 'Goal' na sua análise à partida deixa como título uma frase que diz tudo sobre o entusiasmo que o português está a criar em Espanha. "João Félix devolve o preço de cada bilhete", escreve o portal internacional, numa crónica na qual, entre várias comparações e análises curiosas, deixa elogios bem fortes. "Tem apenas 20 anos, mas joga coma classe e saber estar de um vetereno. Dribla, toca, segura, finta, chega à zona de finalização, assiste e remata", pode ler-se na longa e bastante elogiosa análise feita.