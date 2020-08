João Mário disputado por Valencia e Sevilha

Após ter cumprido uma temporada no Lokomotiv Moscovo por empréstimo do Inter Milão, João Mário parece não estar nos planos do clube nerazzurri para a nova época e já são apontados diversos destinos. Apesar de ter sido apontado recentemente como possível reforço do Benfica, o médio português também estará na mira do futebol espanhol, segundo adianta a Sportitalia.





De acordo com o relato feito, na linha da frente estão Valencia e Sevilha, havendo igualmente interesse por parte de equipas da Bundesliga. No que aos che diz respeito, o médio ex-Sporting é visto como uma opção a um preço acessível devido à sua nova política desportiva, ao passo que os andaluzes olham para João Mário como uma alternativa para render Banega.