Joaquín anunciou que vai jogar até aos 41 anos

Joaquín vai oferecer mais um ano aos amantes do futebol. O mítico extremo internacional espanhol anunciou este domingo no Estádio Benito Villamarín, perante 40 mil adeptos do Betis, que vai jogar até aos 41 anos.O veterano jogador ajudou a conquistar a terceira Taça do Rei do palmarés arrebatada na final ante o Valencia, em La Cartuja, Sevilha.Joaquín vai para a 14ª temporada na equipa sénior de um clube onde se formou. Além do Betis, onde é colega de equipa de William Carvalho e Rui Silva, o experiente extremo jogou também no Valencia, Málaga e Fiorentina.