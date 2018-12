Joaquín volta a ser protagonista insólito: agora votaram nele nas eleições da Andaluzia

Raras são as eleições que não têm algum episódio anedótico. As da Andaluzia (que aconteceram este domingo) não foram diferentes. Houve alguém que decidiu votar em Joaquín e a surpresa do jogador do Betis foi grande, provocando uma reação do próprio nas redes sociais.Numa folha quadriculada destinada ao voto, pôde ver-se que alguém apostou no avançado de 37 anos para presidente da Andaluzia (mesmo sabendo que iria ser um voto nulo). "Presidente Joaquín do Betis", podia ler-se na folha.Através das Stories do Instagram, o jogador reagiu com emojis de riso e com a legenda "Que arte tão grande!!". Recorde-se que o avançado já tinha sido protagonista há uns dias aoNas eleições 'propriamente ditas', a esquerda perdeu a maioria e a soma do PP, Ciudadanos e Vox pode levar as forças de centro e direita ao Governo pela primeira vez na história da autonomia.