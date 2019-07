Jogador de 16 anos rejeita super-oferta do Barcelona e parte para o PSG

Xavi Simons, jogador dos iniciados do Barcelona que este ano devia passar a juvenil (tem 16 anos), anunciou esta terça-feira nas redes sociais que vai deixar a equipa blaugrana. De acordo com o 'Mundo Deportivo', o futuro do jogador (que é representado por Mino Raiola) é o Paris Saint-Germain.Como acontece com todos os futebolistas que cumprem 16 anos, o Barcelona oferece-lhes um primeiro contrato profissional. No caso do holandês, o contrato continha benefícios desportivos e económicos. Xavi Simons rejeitou uma oferta que consistia num salário anual de 200 mil euros no primeiro ano de juvenil, valor que seria aumentado de forma progressiva. A estreia pela equipa B até previa um bónus.Apesar de tudo, Simons rejeitou a oferta, indo agora, ao que tudo indica, para a capital francesa.