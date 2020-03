Jogador do Celta 'foge' de Vigo para a Dinamarca sem autorização do clube

No meio de uma situação incerta em Espanha à conta do coronavírus, o extremo Pione Sisto decidiu fazer as malas e superar a crise junto dos seus familiares na Dinamarca. O problema para o dinamarquês foi o facto de não ter informado o clube da sua opção e apenas ter comunicado a sua viagem quando... já estava em solo nórdico.





Quer isto dizer que, para lá de não ter respeitado as ordens para ficar em quatentena obrigatória e por isto estar sujeito a uma punição no âmbito civil, o jogador de 25 anos violou também as regras do seu clube e deverá ser alvo de uma sanção interna segundo revela a 'Marca'.