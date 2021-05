Jogador do Numancia é atacado por adeptos e reage com 'reforços', facas e tacos de beisebol

Mohamed Sanhaji Brahimi, jovem avançado do Numancia, foi este domingo alvo da ira dos adeptos do clube após o encontro com o Deportivo da Corunha. O triunfo (1-0) caseiro não chegou para o Numancia evitar mais uma descida de divisão no futebol e, à saída do estádio, os adeptos confrontaram os jogadores no parque de estacionamento.





Segundo a imprensa espanhola, Moha, como é conhecido, foi confrontado pelos fãs que terão provocado estragos no seu automóvel. O hispano-marroquino, de 21 anos, deixou o local e regressou pouco depois, acompanhado por várias pessoas na posse de posse facas e tacos de beisebol para enfrentar os adeptos, relata o portal 'Sorianoticias.com'.A polícia foi chamada a intervir e o irmão do jogador, que integrava o grupo, acabou detido. Há também relatos de que um dos agentes sofreu ferimentos ligeiros. Em comunicado, o Numancia reagiu aos incidentes informando que "lamenta e condena profundamente" o sucedido no exterior do estádio Los Pajaritos.Refira-se que o Numancia disputou a La Liga na época 2008/09 mas atualmente atravessa momentos conturbados que culminam, agora, na queda do emblema da região de Castela e Leão para o quarto escalão.