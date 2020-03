Jogador espanhol enche carrinho de supermercado de cerveja: «Para passar a quarentena!»

Em tempo de isolamento, as redes sociais têm sido o veículo escolhido para os desportistas manterem os seus fãs a par do que fazem: ora mostram treinos, ou brincadeiras com os filhos ou mesmo as suas compras. Foi o que fez Dani Güiza, campeão da Europa por Espanha em 2008, que publicou no Instagram uma fotografia do seu carrinho de supermercado cheio de... cerveja.





"Cervejinha fresquinha para passar a quarentena", escreveu o jogador de 39 golos, atualmente no Atlético Sanluqueño da Segunda Divisão B espanhola.A publicação foi aplaudida pelos seguidores e muitos disseram ter feito o mesmo...