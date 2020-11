Jogadora espanhola recusa-se a homenagear Maradona: «Não o vou fazer por um abusador»

Num fim-de-semana marcado por várias homenages a Diego Maradona em todo o Mundo, o impensável aconteceu num jogo de futebol feminino em Espanha. Paula Dapena, atleta do Viajes Interrías FF, recusou-se a respeitar um minuto de silêncio em memória de El Pibe num amigável frente ao Deportivo da Corunha, ao sentar-se e colocar-se de costas quando as equipas estavam alinhadas no relvado antes do apito inicial.





"As minhas colegas olharam para mim e riram-se porque sabiam que eu iria fazê-lo. Há poucos dias, quando se assinalou o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, esses gestos não foram feitos. E se não houve um minuto de silêncio pelas vítimas, não estou disposta a fazê-lo por um agressor", afirmou Paula Dapena ao jornal 'Pontevedra Viva'."Neguei-me a guardar esse minutos de silêncio por um violador, pedófilo e abusador. Para ser jogador há que primeiro ser pessoa e ter valores além das habilidades como as que ele [Maradona] tinha, que sabemos que eram qualidades e dotes futebolísticos espetaculares"; acrescentou a atleta.